Olimpiadi 2026: Malagò, aspettiamo risposte su pista da bob con massima urgenza

- Sul tema della pista da bob "c'è da fare una considerazione, io posso parlare di giochi Olimpici, per intenderci arriverà un giorno in cui qualcuno ci darà le chiavi di questo posto e noi faremo il nostro lavoro". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della visita al cantiere dove sorgerà il villaggio Olimpico per Milano-Cortina 2026. "Noi non costruiamo l'opera", ha ricordato Malagò, "noi aspettiamo con grandissima urgenza, nel giro di pochi giorni, risposte da parte di chi ha onere e onore. Il dialogo con il governo è continuo, c'è grandissima condivisione del problema", ha concluso il presidente del Coni. (Rem)