Libia: rapporto Onu, crescente influenza delle milizie nella politica nazionale

- La situazione in Libia continua a destare preoccupazione, con gruppi armati che hanno rafforzato la loro capacità di creare zone di immunità, influenzare la politica nazionale e controllare vari aspetti della vita socioeconomica del Paese. E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto del Panel di esperti delle Nazioni Unite sulla Libia.” Le operazioni militari a Zawiyah, alla fine di maggio 2023, hanno evidenziato le dinamiche tra i gruppi armati dominanti nell'ovest e confermato il loro ruolo chiave nel processo politico”, afferma il rapporto. “I gruppi armati libici continuano a violare apertamente il diritto internazionale umanitario e i diritti umani senza subire conseguenze. Queste violazioni includono l'uso sistematico della detenzione illegale, maltrattamenti brutali e la negazione dei diritti di un giusto processo per i detenuti in strutture di detenzione ufficiali e segrete sotto il loro controllo”, spiegano gli esperti. (Res)