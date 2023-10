Giustizia: Crippa (Lega), magistratura deve essere libera da condizionamenti politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura deve essere libera e senza condizionamenti politici. Così in una nota il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa. “È un caso che la giudice Apostolico che non ha convalidato il fermo dei migranti nel centro di Pozzallo, sui social pubblicasse post in cui chiedeva una mozione di sfiducia per il ministro Salvini? Già dai tempi delle chat di Palamara era emerso che ci sono giudici chiaramente contro Salvini. Anche in Tribunale, come in qualsiasi altro posto di lavoro, chi sbaglia sulla pelle dei cittadini, paga. Serve una riforma della giustizia che preveda la responsabilità civile diretta dei giudici e dei magistrati. È ora di dire basta. A processo ci dovrebbe andare Apostolico, non il vicepremier della Lega", aggiunge. (Rin)