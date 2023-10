Giordania: ministero Sanità, 163 casi di morbillo nel Regno tra aprile e giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 163 i casi di morbillo registrati in Giordania tra aprile e giugno del 2023. Lo ha reso noto il ministro giordano della Sanità, Firas al Hawari, durante una conferenza stampa sulla campagna nazionale di vaccinazione contro il morbillo, come riferisce l’emittente del Regno “Al Mamlaka”. “Il vaccino è stato somministrato a chi è stato a contatto con persone contagiate”, ha spiegato Al Hawari, aggiungendo: "La Giordania è riuscita ad aumentare il tasso di somministrazione dei vaccini fino a circa il 91 per cento, ma ora puntiamo a raggiungere il 95 per cento, poiché è stato elaborato un piano per debellare il morbillo". Tale piano, ha precisato il ministro giordano, è fondato su una base scintifica, dal momento che è stato già sperimentato in molti paesi che hanno fatto fronte alla diffusione del morbillo. Da parte sua, il ministro dell’Istruzione e dell’Insegnamento, Azmi Mohafaza, ha criticato il rifiuto da parte del governo di somministrare il vaccino contro il morbillo agli studenti, poiché, ha spiegato, "questa malattia provoca polmoniti e altri disturbi gravi". Durante una conferenza stampa sulla campagna nazionale di vaccinazione contro il morbillo, inoltre, Mohafaza ha messo in guardia dai rischi di gravi complicazioni che questa malattia comporta nelle fasi avanzate, anche a causa del suo elevato tasso di diffusione. (Lib)