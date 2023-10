Libia: rapporto Onu, forze Haftar hanno trasferito armi a Forze di supporto rapido sudanesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar è stato coinvolto “nel trasferimento di munizioni e armi al gruppo armato sudanese noto come Forze di supporto rapido poco dopo l'inizio del conflitto in Sudan nell'aprile 2023”. E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto del Panel di esperti delle Nazioni Unite sulla Libia. Saddam Haftar - figlio del comandante in capo - ha consolidato il suo potere nell'est del Paese, rafforzando il controllo della sua famiglia sull’Enl.” Alcuni membri delle forze di Haftar, situati nella parte meridionale del Paese, sono stati coinvolti nel trasferimento di munizioni e armi al gruppo armato sudanese noto come Forze di supporto rapido poco dopo l'inizio del conflitto in Sudan nell'aprile 2023”, aggiungono gli esperti dell’Onu. “Nonostante gli sforzi nazionali e regionali per espellere i combattenti stranieri dalla Libia, la presenza di combattenti dal Ciad, dal Sudan e dalla Siria, insieme a compagnie militari private straniere, continua a influenzare negativamente la sicurezza nel paese”, riferiscono poi gli esperti. (Lit)