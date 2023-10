Speciale difesa: Turchia, ministero Difesa, lanciato “violento” attacco aereo contro postazioni curde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha lanciato un “violento” attacco aereo, ieri, contro le postazioni del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) nel nord dell’Iraq, colpendone 20. Lo ha annunciato il ministero della Difesa turco, in un comunicato stampa diramato ieri sera, nel quale si precisa che il bombardamento è conforme con il diritto della Turchia all’autodifesa, con l’obiettivo di “porre fine agli attacchi terroristici contro il popolo turco e le forze di sicurezza dall’Iraq settentrionale, neutralizzando il Pkk e altri elementi terroristici per garantire la sicurezza dei confini”. “Molti terroristi sono stati neutralizzati”, si legge ancora nel comunicato L’operazione è iniziata alle 21, ora locale, e ha interessato le catene montuose a ridosso del confine con la Turchia, soprattutto i villaggi di Kozine, Kulule, Boli e Duleriqa, sulle montagne del Qandil, una zona considerata come la roccaforte del Pkk in Iraq. L’attacco dell’aviazione di Ankara, infatti, è giunto in risposta all’attentato suicida di ieri mattina contro il ministero dell’interno turco, nel quale sono rimasti feriti due agenti di polizia, mentre entrambi gli attentatori sono morti. Secondo l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, inoltre, sarebbero state colpite anche postazioni del Pkk a Bradost e Qasri. L’attacco, nel quale sono stati distrutti rifugi e depositi del Pkk, era stato preannunciato ieri stesso dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che, durante il suo discorso d’apertura della nuova sessione del parlamento monocamerale turco, aveva dichiarato che la Turchia “è in grado di sorprendere” le organizzazioni terroristiche: “Quando le condizioni saranno appropriate lanceremo un nuovo intervento militare per colpire i terroristi nelle loro case”, aveva aggiunto Erdogan. (Tua)