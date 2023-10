Speciale difesa: Iraq, Baghdad respinge qualsiasi aggressione contro il territorio iracheno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, l’aviazione militare della Turchia ha sferrato un “violento” attacco aereo contro le postazioni del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk turco) nel nord dell’Iraq, sulle catene montuose a ridosso del confine, colpendo soprattutto i villaggi di Kozine, Kulule, Boli e Duleriqa, sulle montagne del Qandil, considerate la roccaforte del Pkk in Iraq. Secondo l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, inoltre, sarebbero state colpite anche postazioni del Pkk a Bradost e Qasri. Ankara considera il Pkk, come il movimento siriano ad esso legato, il Partito di unione democratica (Pyd, curdo siriano, alla guida dell’Amministrazione autonoma del nord e dell’est della Siria), e la sua ala militare, le Unità di difesa popolare (Ypg), organizzazioni terroristiche. Il Pkk, del resto, è nella lista delle organizzazioni terroristiche anche di Unione europea e Stati Uniti. Non è da escludersi, pertanto, che nel prossimo futuro Ankara cerchi di concludere con l’Iraq e con la Regione autonoma del Kurdistan iracheno un’intesa simile all’accordo di sicurezza tra Baghdad e Teheran, concluso lo scorso agosto. Tale accordo, infatti, prevedeva il disarmo e il trasferimento dei gruppi curdi di opposizione alla Repubblica islamica lontano dal confine tra i due Paesi. In Iraq, tuttavia, un ostacolo a un simile accordo potrebbe essere rappresentato dai legami tra il Pkk e una delle due principali forze politiche del Kurdistan iracheno, il Partito di unione patriottica (Puk), guidato da Bafel Talabani, particolarmente influente soprattutto in alcune aree della regione autonoma, come quella di Sulaymaniya. (Irb)