Speciale difesa: Usa-Taiwan, al via in Virginia annuale conferenza della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra informatica e la sicurezza delle infrastrutture chiave saranno alcuni dei temi al centro dell’annuale Conferenza dell’industria della difesa Usa-Taiwan, in programma da oggi a Williamsburg, in Virginia. La conferenza semi-ufficiale di tre giorni, che si tiene dal 2012, è non soltanto un evento chiave sul fronte industriale, ma anche un’occasione per condurre colloqui bilaterali in materia di sicurezza. Tra i partecipanti all’evento, organizzato dall’ Us-Taiwan Business Council, figureranno la presidente dell0American Institute in Taiwan, Laura Rosenberg; il contrammiraglio in congedo Scott Harbinson Swift, ex comandante della Flotta Usa del Pacifico; il tenente generale in congedo Steven Rudder, ex comandante dei Marine nel Pacifico; e l’ex assistente segretario di Stato per gli affari di sicurezza nell’Indo-Pacifico, Randall Shriver. La delegazione di Taiwan sarà guidata dal viceministro per la Difesa nazionale Po Hung-hui. (Was)