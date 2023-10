Speciale difesa: Ucraina, Forze armate, 4 droni kamikaze russi abbattuti nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate russe hanno nuovamente attaccato il territorio dell'Ucraina con droni kamikaze e missili guidati. Quattro droni Shahed sono stati abbattuti nella notte, secondo quanto affermato dalla portavoce del comando meridionale Natalia Humenyuk durante una diretta televisiva. Humenyuk ha sostenuto che le forze russe abbiano utilizzato 18 missili antiaerei, puntandoli contro infrastrutture civili e aree residenziali. "Un ospedale e delle infrastrutture di emergenza sono stati danneggiati", ha detto la portavoce. Secondo Humenyuk, l’attacco condotto con i droni non è stato molto massiccio e mirato contro batterie della difesa aerea. Gli Shahed, secondo la portavoce, sono stati lanciati da sud-est, ma la rotta "non era del tutto consueta". "Principalmente attraverso la regione di Kherson, ma era ovvio che erano diretti a Kryvorizhye. In quell'area sono stati distrutti tre droni e uno è stato distrutto nella regione di Kherson, ma anche una fabbrica è stata colpita", ha detto Humenyuk, secondo cui l'attacco ha danneggiato "infrastrutture puramente civili e degli impianti di un'azienda agricola". (Kiu)