- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è appena arrivato a Kiev "dopo un viaggio notturno in treno dalla Polonia". Come riferito dallo stesso Tajani , "insieme agli altri ministri degli Esteri Ue daremo seguito agli impegni presi in difesa dell'#Ucraina. Anche per la ricostruzione". "L'Italia, che avrà la prossima presidenza del G7, farà la sua parte", ha aggiunto Tajani. (Res)