Speciale difesa: Regno Unito, Wallace ha suggerito a Sunak di dare altri 2,6 miliardi di euro all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L'ex ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha chiesto al primo ministro Rishi Sunak di spendere 2,3 miliardi di sterline (2,6 miliardi di euro) in più per il sostegno militare all'Ucraina prima di lasciare la carica a fine agosto. Lo ha riferito lo stesso Wallace in un editoriale scritto per il quotidiano "The Telegraph" in cui ha spiegato che il Regno Unito è stato superato dalla Germania come principali donatore europeo di aiuti militari all'Ucraina. Come dichiarato da Wallace, altri 2,3 miliardi di sterline rappresenterebbero un aumento del 50 per cento rispetto a quanto il Regno Unito si è impegnato finora. Tuttavia, non è stata ancora annunciata alcuna decisione sulla spesa per la difesa del prossimo anno. "Questa guerra può essere vinta. Vladimir Putin sta fallendo", ha scritto Wallace, aggiungendo: "Proprio come le emozioni umane spingono l'Ucraina al successo, queste rappresentano anche l'inevitabile difetto di Putin e del suo regime criminale. Il romanticismo, l'ego e la vendetta hanno spinto Putin ad entrare in Ucraina, e ciò sarà la sua rovina". (Rel)