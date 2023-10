Speciale difesa: Russia, intelligence ucraina, abbiamo colpito impresa militare a Smolensk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine hanno colpito un'impresa militare a Smolensk, in Russia, dove si producevano missili Kh-59. Lo ha riferito la Direzione generale dell'intelligence del ministero della Difesa dell'Ucraina (Gur) su Telegram. "Il primo ottobre, a seguito di un attacco lanciato contro uno stabilimento aeronautico di Smolensk, il processo per la produzione di missili Kh-59 è stato interrotto", si legge nel messaggio. Come ha reso noto l'intelligence, tre droni su quattro hanno colpito l'obiettivo, causando "danni significativi". (Kiu)