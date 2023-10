Speciale difesa: Ucraina, ministra Esteri Francia, nessun dubbio su sostegno Stati Uniti a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Francia non c'è "nessun dubbio" sul fatto che "gli Stati Uniti resteranno al fianco dell'Ucraina". Lo ha detto al ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, arrivando al Consiglio Affari esteri che si tiene a Kiev. Il capo della diplomazia francese ha ricordato le "assicurazioni" date recentemente dal presidente statunitense Joe Biden. "Ci sono troppe sfide, oltre alla questione esistenziale che si pone per questo popolo, questa nazione, questo Paese. Ne va della difesa dell'ordine internazionale fondato su regole e ne va della nostra sicurezza", ha detto Colonna. "Affrontiamo questo tema uniti, con fiducia", ha poi affermato la ministra. (Frp)