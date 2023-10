Sardegna: da Regione oltre 4 milioni di euro per borse di studio e buoni libri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre verrà assegnata la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, in favore degli studenti che nell'anno scolastico 2023/2024 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a euro 14.650,00. Anche il buono libri dovrà essere assegnato dai Comuni di residenza degli studenti, ripartendo i fondi a loro disposizione in base alle spese sostenute per l'acquisto dei libri, dichiarate e ritenute ammissibili, entro il limite massimo di tali spese per ciascun beneficiario. Il riparto dei fondi per le borse di studio e per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (buono libri), in favore di tutti i Comuni della Sardegna, dovrà avvenire in modo che ciascun Comune possa attribuire i benefici della borsa di studio regionale per un importo individuale uguale in tutti, salva la possibilità di integrare il finanziamento regionale con eventuali e ulteriori fondi comunali, fermo restando il limite massimo di 200 euro per ciascuna borsa. (Rsc)