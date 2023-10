Argentina: Milei, furono 8mila non 30 mila le persone fatte scomparire dalla dittatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono poco più di ottomila e non 30mila le persone sequestrate a fatte scomparire durante l'ultima dittatura in Argentina (1976-1983). Lo ha detto Javier Milei, candidato ultraliberale alla presidenza dell'Argentina, nel primo confronto televisivo tenuto domenica sera in vista delle elezioni del 22 ottobre. Milei ricorda che i "liberali" da lui rappresentati sono "a favore di una lettura della storia basata su memoria, verità e giustizia". E "la prima verità è che non sono stati 30 mila i desaparecidos, ma 8.735", ha detto Milei nel segmento del dibattito dedicato a Diritti umani e convivenza democratica. Al tempo stesso il leader de La Libertà Avanza (Lla) rivendica la sua contrarietà "a una visione distoria della storia. Per noi negli anni 70 c'è stata una guerra e in questa guerra e forze dello Stato hanno commesso eccessi", ha detto. "Siccome avevano il mono polio dell'uso della forza" è giusto che su di loro ricada il "peso della legge". Ma "dall'altra parte c'erano anche terroristi che colpivano, torturavano persone, mettevano bombe", rendendosi anch'essi "colpevoli di reati di lesa umanità", ha proseguito Milei censurando gli affari "torbidi" attribuiti a chi fa della difesa dei diritti umani un lavoro. (segue) (Abu)