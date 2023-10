Argentina: Milei, furono 8mila non 30 mila le persone fatte scomparire dalla dittatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una polemica non nuova nel dibattito pubblico argentino, rilanciata di recente dalla candidata alla vice di Milei, l'avvocato Victoria Villaruel. Autrice de "Gli altri morti", storia delle "vittime civili del terrorismo negli anni 70", Villaruel è figura di riferimento del Centro di studi legali sul terrorismo e le sue vittime (Celtyv), istituto accusato di legami non sempre trasparenti con gli ex vertici militari. Critiche aveva suscitato la manifestazione che Virrauel, nel 40esimo anniversario dell'avvento della democrazia, aveva organizzato a inizio settembre in memoria delle vittime del terrorismo. Persone, spiegava "che per 40 anni sono state cancellate dalla memoria e messe sotto il tappeto della storia". Le posizioni del ticket presidenziale insistono sul dibattito creato attorno al "negazionismo" della dittatura. (segue) (Abu)