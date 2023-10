Argentina: Milei, furono 8mila non 30 mila le persone fatte scomparire dalla dittatura (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di persone di cui si ha notizia certa che siano state effettivamente sequestrate e fatte scomparire è di 8.556. Si tratta di una cifra ritenuta ampiamente inferiore a quella che si otterrebbe contando anche tutti i cittadini, scomparsi, e sulle cui sorti non c'è chiarezza. La cifra spesa più comunemente, circa 30 mila, è frutto di analisi basate su rapporti governativi, documenti ufficiali, testimonianze di sopravvissuti ma anche di entità politiche e organizzazioni a difesa dei diritti umani. Un numero che, pur difettando di precisione, viene ritenuto da una gran parte dell'arco politico argentino più rappresentativo della portata del fenomeno. Peraltro, nel bilancio della dittatura vanno contati anche i morti durante gli scontri con le forze di sicurezza, così come il numero di reclusi senza processo, due insiemi di cui non esistono cifre ufficiali. (segue) (Abu)