Migranti: rapporto Onu, tratta e traffico minacciamo sicurezza e stabilità del Paese

- La tratta di esseri umani e il traffico di migranti costituiscono una grave minaccia per la sicurezza e la stabilità della Libia. E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto del Panel di esperti delle Nazioni Unite sulla Libia. “Individui appartenenti a otto gruppi armati libici hanno generato risorse significative da operazioni complesse di tratta di esseri umani e traffico di migranti lungo otto rotte internazionali, aumentando così le loro capacità militari e l'influenza politica”, afferma il rapporto, stimando che nei 30 centri di detenzione presenti in Libia vi siano all’incirca 6.570 migranti. Inoltre, gli esperti sottolineano che i migranti detenuti in questi centri “senza protezione legale e umanitaria” siano aumentati del 41 per cento “come risultati di arresti di massa” sia nell’est che nell’ovest del Paese. In particolare, il gruppo di esperti Onu ha indagato su 64 casi di violazioni dei diritti umani contro i migranti, di cui 26 bambini “sottoposti ad atti di schiavitù, stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, deliberata fame e tortura, nonché trattamenti crudeli ed estremamente degradanti”. Tali violazioni dei diritti umani sono state commesse nel corso di “operazioni criminali organizzate” da “reti private di trafficanti gestite in collaborazione con gruppi armati libici” con l’obiettivo di “generare profitti finanziari significativi”: (Res)