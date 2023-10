Taiwan: l’ex presidente Ma boicotta Festa nazionale, “governo promuove indipendenza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente di Taiwan, Ma Ying-jeou, ha deciso di boicottare la Festa nazionale del dieci ottobre a causa della strategia del governo del Partito democratico progressista volta a “promuovere l’indipendenza dell’isola”. Lo ha annunciato in un comunicato pubblicato questa mattina, nel quale ha fatto anche appello ai cittadini taiwanesi perché rimuovano dal potere gli attuali governanti in occasione delle elezioni presidenziali del prossimo gennaio. La Festa nazionale, chiamata anche “del doppio dieci”, ricorda l’inizio della rivoluzione che nel 1911 pose fine alla dinastia Qing in Cina e portò alla fondazione della Repubblica di Cina. L’evento è celebrato ogni anno a Taiwan da quando i nazionalisti del Kuomintang hanno preso il controllo dell’isola dopo aver perso la guerra civile in Cina nel 1949. La decisione di Ma di boicottare le celebrazioni di quest’anno giunge in risposta alla presentazione, da parte del governo guidato dalla presidente Tsai Ing-wen, di un logo per l’evento che riporta le parole “Giornata nazionale di Taiwan”. “Da quando ha il nostro nome ufficiale è passato da ‘Repubblica di Cina’ a ‘Taiwan’?”, ha domandato l’ex presidente, esponente del Kuomintang, secondo cui “si tratta senza alcun equivoco di un percorso verso l’indipendenza di Taiwan”.(Res)