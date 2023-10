Lavoro: Durigon, dati occupazione confermano bontà nostre politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati Istat sull'occupazione confermano la bontà delle politiche di questo governo. Lo dichiara in una nota il senatore e sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. “Quasi 60 mila occupati in più ad agosto, 523 mila in più in un anno e un tasso di disoccupazione che continua a scendere, attestandosi ai minimi da oltre 14 anni. La strada tracciata è quella giusta. Abbiamo riportato la cultura del lavoro al centro dell'agenda politica. Ora, andiamo avanti per sconfiggere il lavoro povero dando più potere alla contrattazione collettiva", aggiunge. (Rin)