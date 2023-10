Lavoro: Zaffini (Fd’I), Istat certifica buon lavoro governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ormai all'opposizione sui temi del lavoro restano soltanto gli insulti e le fake news, perché ci ha pensato l'Istat a certificare il traguardo raggiunto dal governo Meloni negli ultimi mesi, mettendo nero su bianco i dati record dell'occupazione dagli ultimi 14 anni. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Franco Zaffini, presidente commissione Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale di palazzo Madama. “Numeri mai raggiunti prima. L'Istituto nazionale di ricerca ci dice, infatti, che ad agosto il tasso di disoccupazione è sceso al 7,3 per cento, quindi -0,2 punti, si tratta, appunto, del livello più basso anche di quello registrato durante la pandemia e il lockdown. E naturalmente in linea con questi numeri, l'Istat segnala pure la crescita del numero degli occupati: quasi 24 milioni, con un aumento rispetto ad agosto 2022, di oltre 550 mila dipendenti permanenti e 48 mila autonomi. Ma non basta, perché contemporaneamente diminuisce anche il numero dei dipendenti a tempo determinato e di conseguenza diminuiscono le persone in cerca di lavoro e gli inattivi. Tutto questo significa solo una cosa: che con il governo Meloni abbiamo completamente invertito la tendenza, l'economia italiana cresce più della media Ue, abbiamo raggiunto il più alto tasso di occupazione mai registrato in Italia e gli occupati hanno più contratti a tempo indeterminato, quindi potranno progettare un futuro, senza vivere come ‘color che son sospesi’. Ovviamente questo non è un punto di arrivo ma solo un primo tassello che devi farci continuare a lavorare con il massimo impegno come abbiamo sempre fatto per raggiungere presto altri traguardi", aggiunge. (Rin)