Kosovo: Dacic, video con vicepresidente Lista serba che partecipa ad attacco Banjska è "una bufala"

- Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha dichiarato che il video pubblicato su Facebook dal ministro degli Interni del Kosovo, Xhelal Svecla, in cui apparirebbe il vicepresidente del partito Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo), Milan Radoicic, tra i componenti del gruppo armato che ha attaccato la polizia del Kosovo il 24 settembre, "non risale alla notte dell'incidente", ed è "una bufala". Lo riporta l'emittente "N1", secondo cui Dacic ha affermato che sia Pristina che l'opposizione del governo di Belgrado "stanno scaricando le responsabilità" sul presidente serbo Aleksandar Vucic. "Non giustifichiamo nessun atto violento, ci rammarichiamo per l'uccisione di un poliziotto, per la perdita di vite serbe, per il fatto che si sia verificato un incidente del genere che non è nell'interesse della Serbia", ha sottolineato il capo della diplomazia serbo. Secondo il ministro degli Interni kosovaro, Radoicic era il leader del gruppo armato e dell'attacco che ha portato all'uccisione del poliziotto Afrim Bunjaku. "Questa è un'altra prova della sua attività terroristica contro la Repubblica del Kosovo. Il vicepresidente della Lista serba è il leader dell'attacco terroristico e del gruppo terroristico", ha osservato Svecla. (Seb)