Serbia-Kosovo: Tajani, possiamo continuare a svolgere ruolo per portare pace

- L’Italia, per la sua capacità di dialogare con tutti, può continuare a svolgere un ruolo per portare la pace in un territorio molto complicato. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa con il primo ministro albanese Edi Rama alla Farnesina, dopo la seconda riunione a livello politico del Comitato economico congiunto Italia-Albania. “Ho ribadito che l’Italia è pronta a valutare di rafforzare il dispositivo Kfor. Il lavoro dei militari italiani è apprezzato da tutti. La soluzione non è mai quella della guerra, ma quella della democrazia. La violenza porta a violenza, il dialogo porta al dialogo”, ha detto Tajani. (Res)