Kosovo: polizia kosovara rafforza presenza nel nord delle unità speciali

- La polizia kosovara ha deciso di aumentare la presenza delle sue forze speciali (Rosu) nel nord del Kosovo dopo il conflitto a fuoco di domenica scorsa tra un gruppo di persone armate di etnia serba e gli agenti di Pristina. Due mesi fa il governo del Kosovo aveva accettato di ridurre la presenza di queste unità nell’area a maggioranza serba, venendo in qualche modo incontro all'Unione europea che ne aveva chiesto inizialmente l’allontanamento completo per allentare le tensioni. La situazione nel nord è diventata tesa alla fine di maggio quando i sindaci di etnia albanese, sotto la scorta della polizia speciale, si sono recati negli edifici comunali. L'azione ha scatenato le reazioni della popolazione locale che si è opposta sia alla presenza dei sindaci albanesi che a quella delle forze speciali della polizia del Kosovo. Dopo diverse settimane di pressioni da parte dell'Ue, il governo del Kosovo ha accettato di ridurre del 50 per cento la presenza di unità speciali attorno ai municipi del nord e di organizzare nuove elezioni.(Alt)