Kosovo: premier Albania Rama, Kfor dovrebbe assumere il controllo nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha proposto che la missione a guida Nato in Kosovo (Kfor) assuma il pieno controllo del nord del Kosovo, dove risiede una popolazione a maggioranza serba. “La Kfor dovrebbe assumere il controllo del nord del Kosovo. Ho avanzato questa proposta più volte e ho fornito lunghe spiegazioni al riguardo. Qualsiasi giustificazione oggi secondo cui ‘non abbiamo truppe’ potrebbe comportare un intervento ancora più grande domani in termine di numero di soldati ma anche di difficoltà. Sono contento che lo chieda anche il Kosovo, e non ho sentito la Serbia opporsi. Non importa chi vuole cosa qui, la situazione oggi lo richiede, e se fosse stato fatto prima, questo non sarebbe successo”, ha scritto Rama su Facebook in riferimento agli scontri avvenuti domenica notte a Banjska tra un gruppo armato di etnia serba e gli agenti della polizia kosovara.(Alt)