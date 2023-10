Kosovo: Stoltenberg, timore per aumento tensioni, autorizzato invio forze aggiuntive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Nord Atlantico si è riunito oggi per discutere della situazione in Kosovo e gli alleati hanno espresso “profonda preoccupazione” per le crescenti tensioni nel nord del Kosovo. È quanto si legge in una nota della Nato. "La missione Kfor della Nato mantiene una presenza visibile e agile in tutto il Kosovo. Adotteremo sempre tutte le azioni necessarie per mantenere un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le persone che vivono in Kosovo. Lo facciamo in modo imparziale e in linea con il nostro mandato Onu", dichiara nella nota il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Da maggio abbiamo rafforzato la presenza e l'atteggiamento della Kfor. Solo ieri il Consiglio Nord Atlantico ha autorizzato l'invio di forze aggiuntive per far fronte alla situazione attuale. Continueremo sempre ad assicurarci che il nostro comandante abbia le risorse e la flessibilità necessarie affinché la Kfor possa adempiere al suo mandato. Siamo pronti ad apportare ulteriori modifiche alla posizione della missione, se necessario", ha poi aggiunto Stoltenberg. (segue) (Beb)