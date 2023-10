Serbia-Kosovo: Radoicic (Lista serba), mi assumo piena responsabilità di attacco a Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente del partito Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) Milan Radoicic si è assunto la “piena responsabilità” dell’attacco avvenuto domenica nel villaggio di Banjska. Lo ha reso noto lo stesso Radoicic in una dichiarazione scritta riportata dal suo avvocato Goran Petronijevic e rilanciata dall'emittente televisiva "N1". Nella lettera, Radoicic ha spiegato di essere arrivato "insieme ai connazionali" il 24 settembre nel nord del Kosovo al fine di "incoraggiare la popolazione nella resistenza al regime di Albin Kurti". L’ex vicepresidente di Lista serba ha sottolineato di "aver effettuato personalmente tutti i preparativi logistici" e di "non aver ricevuto alcun aiuto dalle autorità di Belgrado, né di averle informate delle sue intenzioni". Radoicic ha spiegato che, secondo le informazioni in suo possesso, il poliziotto kosovaro morto nello scontro "è stato ucciso da un'esplosione e non da un proiettile", ma che in quel momento lui non era presente. In precedenza, il ministro dell’Interno kosovaro, Xhelal Svecla, pubblicando un video aveva accusato Radoicic di essere il leader del gruppo armato. Oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic, in un'intervista ripresa dall'emittente "Euronews", ha informato delle dimissioni di Radoicic dalla carica di vicepresidente del partito Lista serba. (Seb)