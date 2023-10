Kosovo: premier Kurti, dobbiamo colmare "vuoto" di sicurezza nel nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per via delle decisioni dei precedenti governi del Kosovo, le forze di sicurezza nazionali non possono intervenire nel nord del Paese. Lo ha detto il premier kosovaro Albin Kurti, intervenendo al consiglio generale del Movimento Vetevendosje. Kurti ha menzionato gli impegni presi dall'ex presidente Hashim Thaci, che impedisce alle Forze di sicurezza di operare nel nord del Kosovo, benchè "questo vuoto vada colmato". Per queste ragioni, le autorità di Pristina stanno "rafforzando la cooperazione con i partner e con gli alleati, e questi ultimi stanno aumentando la presenza della Nato e della Kfor nel nord". (Alt)