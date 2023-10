Kosovo-Serbia: ministra Esteri tedesca Baerbock, non devono esserci ulteriori tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non devono esserci “ulteriori tensioni” tra Kosovo e Serbia: è questa la posizione condivisa dall'Ue e dagli Stati Uniti. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri della Germania, Annalena Beaerbock, da Kiev dove è in visita con i colleghi degli altri Stati membri dell'Unione europea. L'esponente dei Verdi ha evidenziato che la Serbia deve “ridurre le truppe” schierate al confine con il Kosovo. Per Baerbock, questo è “l'appello urgente” dell'Ue. (Geb)