I fatti del giorno - Medio Oriente

- Turchia-Iraq: ministro Energia turco, le esportazioni di petrolio riprenderanno questa settimana - L’oleodotto che collega la città irachena di Kirkuk al porto turco di Ceyhan, passando per la Regione autonoma del Kurdistan iracheno, è funzionante e le esportazioni riprenderanno questa settimana. Lo ha annunciato il ministro turco dell’Energia e delle Risorse naturali, Alparslan Bayraktar, pochi giorni dopo aver dichiarato che l’oleodotto sarebbe tornato operativo una volta ultimati i lavori di manutenzione per riparare i danni causati dalle alluvioni dello scorso marzo. Ankara aveva sospeso le importazioni di petrolio dal Kurdistan iracheno attraverso l’oleodotto Kirkuk-Ceyhan il 26 marzo, avviando la ristrutturazione dell’infrastruttura. La decisione, in realtà, era giunta dopo la sentenza della Corte internazionale di arbitrato della Camera di commercio internazionale di Parigi, che imponeva alla Turchia di pagare un risarcimento al governo federale iracheno per le importazioni di petrolio dalla regione autonoma curda senza passare per Baghdad. “Gli ispettori indipendenti hanno completato le loro verifiche e stanno stilando il loro rapporto”, aveva annunciato Bayraktar il 15 settembre, senza indicare una data specifica. “In quanto paesi vicini, dobbiamo trovare una soluzione amichevole. Tuttavia, dal punto di vista della legalità, dobbiamo tutelare i nostri interessi. Molto probabilmente in futuro potremmo affrontare un'altra sfida legale. Ma dal punto di vista tecnico, il gasdotto sarà operativo. È più o meno pronto, e presto inizieremo l'operazione”, aveva spiegato il ministro turco. (segue) (Res)