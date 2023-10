© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: fonti stampa, settemila combattenti presenti nei campi palestinesi - Sono settemila i combattenti palestinesi nei campi dei rifugiati in Libano. Lo riferisce una fonte ufficiale libanese al quotidiano nazionale “Nidaa Al Watan”. Nel solo campo di Ain al Hilweh, situato vicino Sidone, recentemente teatro di aspri scontri armati, il numero di combattenti stimati è di circa 1.800 uomini con armi leggere e pesanti. “Il proliferarsi della componente islamica assume via via maggiore importanza nel campo di Ain al Hilweh e il numero di combattenti islamici aumenta attirando giovani palestinesi disoccupati, mentre il movimento di Hamas, vicino all'Iran resta timido”, aggiunge “Nidaa al Watan”, sottolineando invece come il movimento Al Fatah del presidente palestinese Mahmoud Abbas resti il “centro di gravità” di questi campi. Il giornale libanese sottolinea come la presenza armata palestinese sia divisa in fazioni che fanno capo, tra gli altri, anche alla Siria e agli alleati di Damasco in Libano, ovvero il “Partito di Dio” Hezbollah. Peraltro, aggiunge “Nidaa Al Watan”, l’influenza di Hezbollah nei centri a maggioranza sciita della Valle della Bekaa costituisce un fattore determinante per il traffico di combattenti da e verso la Siria. Intanto, l’accordo di cessare il fuoco tra il movimento Fatah e le fazioni islamiste rivali si è concluso due settimane fa, dopo uno scontro che ha causato almeno 20 morti e 150 feriti. Ain al Hilweh è il più grande campo di rifugiati palestinesi in Libano che ne accoglie più di 54 mila secondo i registri delle agenzie delle Nazioni Unite. Secondo i dati più recenti diffusi dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa), a marzo 2023 il numero totale dei rifugiati registrati in Libano è di 489.292. Inoltre, 31.400 rifugiati palestinesi sono giunti dalla Siria e risiedono in Libano. Secondo le stime riportate da Unrwa, il 45 per cento dei rifugiati vive nei dodici campi profughi del Libano e circa l’80 per cento di loro vive al di sotto della soglia di povertà. (segue) (Res)