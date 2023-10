I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: militare di Damasco ucciso in attacco Stato islamico a Deir ez Zor - Un militare delle Forze armate di Damasco è stato ucciso nell’attacco sferrato ieri dall’organizzazione terroristica dello Stato islamico nel deserto di Shula, nel governatorato orientale di Deir ez Zor. Lo ha reso noto l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. I miliziani dello Stato islamico hanno preso di mira a colpi di mortaio un gruppo di militari siriani governativi, partendo dalle proprie postazioni nel deserto siriano. Dall’inizio del 2023, nella regione 459 persone sono morte negli attacchi dell’organizzazione terroristica e nei bombardamenti delle Forze armate di Damasco, di cui 29 miliziani dello Stato islamico, 270 tra militari governativi e combattenti delle milizie affiliate al governo siriano (di cui 37 elementi delle fazioni armate filo-iraniane) e 160 civili. (segue) (Res)