- Libano: ministro Agricoltura Hassan in Qatar per conferenza Organizzazione cooperazione islamica - Il ministro libanese uscente dell’Agricoltura, Abbas Hajj Hassan, è giunto ieri nello Stato del Qatar, per prendere parte alla nona conferenza ministeriale dell’Organizzazione della cooperazione islamica (Oci) sulla sicurezza alimentare e sullo sviluppo agricolo. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”. Lo slogan all’insegna del quale si terrà la conferenza è “Verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 tra gli Stati membri dell’Oci”. L’obiettivo dell’incontro, infatti, è discutere della situazione attuale, individuare le priorità e raggiungere accordi sulle modalità più efficaci per affrontare le sfide legate alla sicurezza alimentare. Hassan, inoltre, parteciperà all’esposizione Expo Qatar 2023, a Doha, patrocinata dall’emiro, Tamim bin Hamad al Thani. L’esposizione, cui presenzierà anche il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, ha come titolo “Deserto verde, ambiente migliore” e incarna alcuni tra i principi cardine della “Qatar National Vision 2030”, come lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale. Nella stessa giornata di ieri, Hassan aveva incontrato a Tunisi il ministro dell’Agricoltura delle Risorse idriche e della Pesca della Tunisia, Abdel Moneim Belaati. Secondo l’agenzia di stampa libanese “Nna”, i due hanno affrontato diverse questioni cruciali che riguardano il settore agricolo nella fase attuale e hanno preso in considerazione la possibilità di un memorandum di intesa per stabilire un partenariato tra i due Paesi. Sia in Libano, sia in Tunisia, colpiti entrambi da una grave crisi economico-finanziaria, quest’anno la siccità e l’esigua disponibilità di risorse idriche hanno ridotto drasticamente la produzione agricola, colpendo un settore cruciale per garantire la sicurezza alimentare della popolazione. (Res)