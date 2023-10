© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: presidenziali, lotta all'inflazione e al debito al centro del primo dibattito tra candidati - Sono state le ricette per risollevare un'economia disastrata, con l'inflazione da mesi sopra il 100 per cento e il 40 per cento della popolazione in povertà, le protagoniste del primo dibattito tra i candidati alla presidenza dell'Argentina, tenuto ieri sera (la notte in Italia). Un tema sul quale i due maggiori indiziati a conquistare un posto al ballottaggio - l'economista ultraliberale Javier Milei e il ministro dell'Economia, Sergio Massa -, hanno consumato l'intero pacchetto di repliche previste dal formato del dibattito. Il confronto, tenuto da Santiago del Estero, è stato il primo dei due organizzati in vista delle elezioni del 22 ottobre (il secondo sarà il 14 ottobre a Buenos Aires). Milei, il più votato di tutti alle primarie di agosto, ha rilanciato il tema noto di "abbassare drasticamente il debito pubblico, semplificare il sistema tributario e deregolamentare a fondo l'economia", con un piano di privatizzazioni che permetta di "sbarazzarsi delle nefaste imprese dello Stato, aprire l'economia e chiudere la Banca centrale". Un programma, ha detto Milei, che potrebbe portare l'Argentina a raggiungere, entro 15 anni, il livello di vita dell'Italia o della Francia. "Se me ne danno venti si arriva alla Germania. Se me ne danno 35 agli Stati Uniti". (segue) (Res)