© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: liberati dopo cinque anni sette militari accusati di complotto contro il governo - Le autorità del Venezuela hanno liberato sette militari arrestati cinque anni fa con l'accusa di aver ordito un piano per destabilizzare il governo. Lo ha confermato Delsa Solorzano, avvocato specializzata nei diritti umani e candidata delle opposizioni alle primarie presidenziali. "Ho potuto confermare che in tanta tristezza e dolore che viviamo noi venezuelani, abbiamo ricevuto la notizia della liberazione di sette prigionieri politici, indagati nella causa Comandi del mare, che il regime ha battezzato Operazione Armagedeon", ha scritto Solorzano in messaggi pubblicati sulle reti sociali. Ai sette militari della Marina, secondo alcune fonti giornalistiche, se ne dovrebbe aggiungere un ottavo, mentre altri tre rimangono in prigione. Gli arresti, operati dalla Direzione generale della contro intelligence militare (Dgcim), risalgono al 17 maggio del 2018, tre giorni prima che si tenessero le elezioni generali che consegnarono a Nicolas Maduro un nuovo mandato da presidente. In base a documenti ricevuti da "informatori", i militari sono accusati di aver tentato di sabotare le stesse elezioni, passibili di condanne per "istigazione alla rivolta militare, cospirazione per l'insurrezione e contro il decoro militare". (segue) (Res)