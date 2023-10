I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: oggi il voto del Consiglio di Sicurezza Onu sulla missione guidata dal Kenya - E’ atteso oggi il voto che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è chiamato ad esprimere sulla risoluzione relativa al dispiegamento ad Haiti di una forza multinazionale non Onu guidata dal Kenya per combattere le bande criminali e ripristinare la sicurezza. Lo riferisce il quotidiano keniota “The Star”, precisando che il Consiglio dovrà precisare il contesto in cui opererà la missione ed autorizzare il dispiegamento di una forza internazionale per un anno, con una revisione dopo nove mesi. Se approvato dalle Nazioni Unite, il Kenya schiererà 1.000 agenti di polizia ad Haiti entro gennaio del prossimo anno, con l'obiettivo di addestrare la polizia haitiana e ricostruire le infrastrutture vitali che sono state invase da bande criminali. Le Bahamas, la Giamaica e Antigua e Barbuda hanno dichiarato che parteciperanno alla missione mentre gli Stati Uniti hanno stanziato 100 milioni di dollari per sostenerla. L'attuale ondata di violenze ad Haiti, frequenti da anni, si sono intensificate dopo l’assassinio del presidente Jovenel Moise, nel luglio del 2021. Le bande hanno preso il controllo di gran parte del Paese, uccidendo centinaia di persone. (Res)