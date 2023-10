© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: formata una commissione d’inchiesta per scoprire le cause dell'incendio a Ismailia - Il ministro dell’Interno dell’Egitto, Mahmoud Tawfiq, ha stabilito la formazione di una commissione di consulenti per determinare le cause dell'incendio scoppiato nei locali della Direzione della sicurezza di Ismailia, nel Canale di Suez. Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato che 26 persone sono rimaste ferite nell'incendio per soffocamento o ustioni. Un video mostra che l'incendio è scoppiato in diverse aree dell'edificio. Secondo fonti stampa, i feriti potrebbero essere oltre 100. (segue) (Res)