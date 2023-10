I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: rimesse espatriati cresciute del 7,2 per cento in primi otto mesi 2023 - Le rimesse dei marocchini che lavorano all’estero sono aumentate del 7,2 per cento nei primi otto mesi del 2023 su base annua. Lo afferma l'Ufficio dei cambi del Marocco in un comunicato. Le rimesse sono salite a 77,92 miliardi di dirham (quasi 8 miliardi di dollari) nei primi otto mesi del 2023, in aumento rispetto ai 72,7 miliardi di dirham (circa 7,1 miliardi di dollari) dell’anno scorso. La bilancia commerciale del paese, nel frattempo, ha registrato un surplus fino a 91,73 miliardi di dirham (quasi 9 miliardi di dollari), con un incremento del 37,7 per cento. Questo aumento è attribuibile a un aumento delle esportazioni del 24,6 per cento, che hanno raggiunto i 171,94 miliardi di dirham (circa 17 miliardi di dollari) a un ritmo più rapido rispetto alle importazioni che hanno visto un aumento del 12,3 per cento, con 80,21 miliardi di dirham (quasi 8 miliardi di dollari). (segue) (Res)