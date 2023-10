I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Algeria: premier Hachani atteso in visita ad Algeri il 4 ottobre - Il primo ministro della Tunisia, Ahmed Hachani, si recherà ad Algeri a partire dal 4 ottobre per una visita di due giorni, per la sua prima visita da quando è entrato in carica all’inizio di agosto. Lo ha riferito l’emittente “Jawhara Fm”, spiegando che nel corso della visita il premier tunisino incontrerà l’omologo algerino, Aymen Benabderrahmane. I due presiederanno la 22ma sessione dell’Alto comitato congiunto, durante il quale saranno discussi numerosi progetti di investimento e saranno firmati alcuni accordi bilaterali nei settori del commercio, dell'industria, dell'energia, del turismo, della sicurezza e dei trasporti. (segue) (Res)