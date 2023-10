I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Tunisia, sventati 52 tentativi di emigrazione illegale in tre giorni - Le forze di sicurezza della Tunisia hanno sventato 52 tentativi di emigrazione illegale tra il 27 e il 29 settembre. Lo afferma in un comunicato il ministero dell'Interno di Tunisi. Durante le operazioni di sicurezza sono stati trattenuti 956 migranti, di cui 216 tunisini, 667 subsahariani e 73 di altre nazionalità, e sono stati sequestrati un'ingente somma di denaro, 20 giubbotti di salvataggio, 57 cellulari, 14 auto e tre camion. Le autorità hanno inoltre distrutto due imbarcazioni di ferro, arrestando 22 persone si origine subsahariana accusate di essere entrate illegalmente in Tunisia. Secondo i dati più recenti diffusi dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), nei primi otto mesi del 2023, oltre 102.000 migranti hanno tentato di attraversare il Mediterraneo dalla Tunisia. (segue) (Res)