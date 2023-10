© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: riaprono le scuole in 15 zone devastate dalle alluvioni - Riaprono le scuole in 15 aree colpite dalle alluvioni che hanno devastato le regioni della Libia orientale. La ripresa degli studi ha avuto luogo a Cirene, Al Bayda e in alcune parti di Derna. Nel centro di quest’ultima città, la più colpita dalle inondazioni dell’11 settembre che hanno causato migliaia di morti, le lezioni non sono ancora riprese. In precedenza, le autorità locali avevano annunciato che 110 istituti scolastici e sette strutture erano state danneggiate dal passaggio del ciclone sub-tropicale "Daniel": 32 erano completamente inagibili, 78 necessitavano di manutenzione leggera e 44 di una manutenzione completa. La durata dei lavori nelle scuole colpite varia da un minimo di 15 giorni a un massimo di 150 giorni. L'Autorità libica per le strutture educative ha stanziato 92,8 milioni di dinari libici (quasi 19 milioni di dollari) per affidare i lavori nelle strutture scolastiche ad aziende locali. (Res)