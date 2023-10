© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia: parlamento approva ricapitalizzazione da 1,8 miliardi di dollari per aziende di Stato - La commissione Finanze del parlamento dell’Indonesia ha approvato oggi una iniezione di capitale da 28.200 miliardi di rupie (1,82 miliardi di dollari) per diverse aziende di Stato nel 2024, incluse diverse società di costruzioni fortemente indebitate. La commissione ha anche approvato una iniezione di capitale da 2,37 miliardi di dollari per quest’anno: la quota maggiore dei fondi di ricapitalizzazione andranno alla società di sviluppo immobiliare Hutama Karya, che riceverà 28.900 miliardi di rupie indonesiane quest’anno e 18.600 miliardi di rupie l’anno prossimo. Hutama Karya utilizzerà parte dei fondi per rilevare parte del patrimonio della società di costruzione in crisi Waskita Karya. (segue) (Res)