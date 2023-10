© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: iniziato censimento pilota in 20 municipalità - Il governo militare del Myanmar ha annunciato ieri di aver avviato un progetto pilota per il censimento degli abitanti in 20 municipalità del Paese, una misura che secondo gli oppositori del governo punta a rafforzare la sorveglianza sugli avversari della giunta. Secondo il governo militare, la conduzione di un censimento a livello nazionale è un prerequisito per l’organizzazione di nuove elezioni, che la giunta aveva inizialmente ventilato per quest’anno, ma che ora sembrano rinviate almeno sino al 2025. “Condurremo un censimento dall’1 al 15 ottobre in 20 municipalità selezionate a Naypyidaw e in altri Stati e regioni”, afferma una nota del governo. Secondo i media statali, il censimento è in corso nelle regioni di Karen, Bago e Mandalay. (segue) (Res)