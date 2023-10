© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uzbekistan-Qatar: Mirziyoyev a Doha per una visita di Stato - Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, è giunto ieri a Doha per una visita di Stato che culminerà in un incontro con l’emiro Amir Sheikh Tamim bin Hamad al Thani. Durante la visita, il presidente presenzierà anche all’inaugurazione dell’Expo 2023 di Doha. Il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani, ha accolto il presidente uzbeko all’arrivo all’Aeroporto internazionale di Doha ieri. L’agenda dell’incontro tra i leader dei due Paesi dovrebbe includere il rafforzamento delle relazioni bilaterali e la firma di una serie di memorandum d’intesa. La visita di Mirziyoyev giunge quasi tre mesi dopo un viaggio analogo da parte di Sheikh Tamim in Uzbekistan, nell’ambito di un viaggio regionale che ha incluso anche tappe in Kirghizistan, Kazakhstan e Tagikistan. (Res)