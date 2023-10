Roma: atti persecutori e coltivazione di marijuana, arrestato 29enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vanno a casa di un 29enne per arrestarlo perché ritenuto responsabile di atti persecutori, e trovano una piccola coltivazione di marijuana. A scoprirlo sono stati i carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano che hanno eseguito un'ordinanza che dispone la misura degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Roma, nei confronti del giovane romano, gravemente indiziato del reato di atti persecutori. Le indagini sono partite quando l'11 agosto scorso, si è presentata presso la caserma dei carabinieri una donna per denunciare l'uomo, accusandolo di atti persecutori avvenuti tra il 2017 e il maggio 2023, poiché non accettava la fine della loro relazione. (segue) (Rer)