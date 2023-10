Pnrr: Fitto, contiamo di raggiungere gli obiettivi della quinta rata entro 31 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr ci sono due fronti importanti: la rimodulazione complessiva del piano, sul quale siamo in un confronto costante con la Commissione europea e speriamo di chiudere anche questo entro l’anno e, nel frattempo, al 31 dicembre contiamo di raggiungere gli obiettivi della quinta rata. Lo ha affermato il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto a margine del Festival delle Regioni in corso oggi e domani a Torino. “Questa è la sintesi delle scadenze che mi piace sottolineare il fatto che siano stato portate avanti e realizzate con una proficua e molto positiva collaborazione con la commissione europea.La terza rata ha completato suo iter e nei prossimi giorni sarà materialmente erogata e quindi incassata dall’Italia. Sulla quarta rata noi abbiamo compiuto una scelta quella di anticipare la rimodulazione cambiando 11 su 28 obiettivi. La Commissione Europea e il Consiglio hanno approvato questa nostra proposta, abbiamo fatto richiesta di pagamento ed è in corso la fase di verifica per il raggiungimento degli obiettivi e noi siamo fiduciosi che questo possa accadere entro il 31 dicembre di quest’anno”, (Rpi)