Ucraina: ministra Esteri tedesca, necessario “scudo contro l’inverno”

- È necessario uno “scudo contro l’inverno” per l’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. Ciò significa aumentare la difesa aerea del Paese, fornirgli generatori di elettricità e rafforzarne l’approvvigionamento di energia. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri della Germania, Annalena Baerbock, da Kiev dove è in visita con i colleghi degli altri Stati membri dell’Ue. L’esponente dei Verdi ha poi ribadito che l’Ucraina entrerà nell’Unione europea. In particolare, Baerbock ha evidenziato come “il futuro” dell’ex repubblica sovietica sia “nell’Ue, questa comunità di libertà che presto su estenderà da Lisbona a Luhansk”. (Geb)