Fvg: Università di Udine, torna “Mercoledì del placement” con oltre 80 opportunità di lavoro

- Ritorna il "Mercoledì del placement" all'Università di Udine. Il prossimo ottobre, nel polo economico-giuridico, studenti e laureati dell'ateneo avranno l'opportunità di ascoltare le presentazioni di enti e imprese, consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere colloqui. Sono oltre 80 le opportunità di stage, tirocini, contratti a tempo indeterminato e bandi di concorso, messe a disposizione da aziende ed enti. “L'ateneo di Udine è uno dei primi cinque in Italia per sbocchi occupazionali grazie ai molti servizi di placement che offre. Alcuni, come il servizio individuale di coaching ‘Ad personam’ sono un unicum a livello nazionale”, afferma Marco Sartor, delegato dell'ateneo al Placement e ai rapporti con le imprese. Parteciperanno all’evento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Friuli, Biofarma Group, comune di Udine, Confcooperative Alpe Adria, Fincantieri, Friulia, Gruppo Bcc Iccrea, Inps, Osservatorio regionale Antimafia, PrimaCassa - Credito Cooperativo Fvg, PromoTurismoFvg, PwC, Tribunale di Udine. Interverrà anche l'agenzia per il lavoro Umana che, oltre a presentare decine di opportunità lavorative, fornirà un servizio di supporto e orientamento. (Frt)