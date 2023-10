Roma: assessora Ambiente, Tevere day in valorizzazione patrimonio naturale della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tre giorni di eventi dal titolo Tevere day "è l'evidenza del lavoro che sta facendo il Comune di Roma insieme ad altre iniziative, tra cui la realizzazione di un parco fluviale europeo, per la valorizzazione del patrimonio naturale della città". Lo ha detto l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, nel corso della presentazione della quinta edizione del Tevere day in corso in Aula Giulio Cesare in Campidoglio. "Dobbiamo lavorare attivando una progettualità che veda la luce da subito. A Roma, tra un anno, avremo cinque nuovi parchi di affaccio, e il sesto sarà quello di Tiberis, che da parco stagionale diventerà permanente: un'oasi naturale all'interno della città consolidata", ha spiegato. "Questo lavoro lo stiamo facendo insieme alle associazioni che si prendono cura del fiume Tevere, e alle tante persone che lo vivono come il proprio verde di casa. Entrambi ci danno la possibilità di accelerare questo processo di valorizzazione e tutela. Sul fiume Tevere, però, ci sono tante competenze e la collaborazione istituzionale è fondamentale, anche da parte della Regione Lazio". (Rer)