Imprese: “Handelsblatt”, Basf prepara vendita di parti del gruppo per 10 miliardi di euro

- Il conglomerato petrolchimico tedesco Basf sta preparando la vendita di proprie parti, per un valore pari a fino 10 miliardi di euro. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” afferma di aver appreso da fonti informate sui piani dell'amministratore delegato di Basf, Martin Brudermueller. In particolare, il gruppo intende cedere quattro componenti. In primo luogo, si tratta della società per l'energia Wintershall Dea, che potrebbe essere acquisita dal concorrente francese TotalEnergies, da quello norvegese Equinor o dall'Autorità per gli investimenti di Abu Dhabi (Adia), il fondo sovrano dell'emirato. A oggi, Basf detiene in Wintershall Dea una quota del 73 per cento. Il conglomerato guidato da Brudermueller intenderebbe vendere anche il settore dei convertitori catalitici per automobili con motore a combustione, parti della divisione vernici e rivestimenti nonché stabilimenti che producono additivi alimentari. Basf non ha voluto commentare le indiscrezioni di Handelsblatt. (Geb)